Malatya'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Malatya'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya'daki depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

25.11.2024 21:17
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çevre illerden de hissedilen depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını belirtti.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını aktaran Yerlikaya, "Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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