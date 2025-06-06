Malatya'da Bayram Coşkusu Camilerde Yaşandı

Deprem bölgesi Malatya'da vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti

MALATYA - Malatya'da Kurban Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın eden vatandaşlar, kılınan bayram namazının ardından birbirleriyle bayramlaşmanın sevincini yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Malatya'da, Kurban Bayramı coşkusu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camilerde yaşandı. Bayram namazının 05.37'de kılındığı kentte, başta kent merkezindeki camiler olmak üzere tüm ibadethaneler vatandaşlarla dolup taştı.

Kernek Karagözlüler Camii'nde eda edilen bayram namazına Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de katıldı.

Namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Bayram namazımızı Kernek Karagözlüler Camii'nde eda edip hemşehrilerimizle bayramlaştık. Bütün İslam aleminin ve aziz milletimizin bayramını en içten duygularımla tebrik eder, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını niyaz ederim." ifadelerini kullandı.

Namaz sonrası cami avlusunda vatandaşlara simit ve çay ikramı da yapıldı. Bayramlaşmanın ardından vatandaşlar birbirlerine sarılarak iyi dileklerde bulundu.