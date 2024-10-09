Malatya'da Çocuk Hakları Durağı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Çocuk Hakları Durağı

Malatya'da çocuk haklarına dikkat çekmek için 'Çocuk hakları durağı' oluşturuldu.

09.10.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından çocuk haklarına dikkat çekmek üzere "Çocuk hakları durağı" oluşturuldu.

Malatya Valiliği önündeki otobüs durağına çocuk haklarını anlatan bilgilendirme yazıları yazan komite, farkındalık etkinliği düzenledi.

Durakta düzenlenen etkinlikte konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, çocukların güvende olması, iyi bir eğitim alması ve hak ettikleri sevgi ve şefkati görmelerinin önemini vurguladı.

Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Çocuklarımıza zaman yatırımı yapmalı, maddi menfaat temin etmenin sevginin ve şefkatin yerine konamayacağını bütün ebeveynlerin idrak etmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Evlatlarımızı başta dijital bağımlılık olmak üzere bağımlılık türlerinden koruyacak, onların fiziksel, ruhsal ve psikolojik gelişimlerine katkı sunacak yaklaşımları hep beraber ortaya koymak için gayretle çalışıyoruz. Anne ve babalara sesleniyorum, çocuklarınızın kiminle arkadaşlık ettiğini, kiminle zaman geçirdiğini ve boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğini lütfen merak ediniz. Tüm anne ve babaların dijital dünya konusunda bilgili olması, aile koruma sistemlerini çocuklarının bilgisayarlarına ve kişisel cep telefonlarına adapte etmelerini ve dijital zorbalık başta olmak üzere bu konularda daha hassas ve duyarlı olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz."

Malatya Çocuk Hakları İl Komitesi Türkiye Danışma Kurulu Üyesi Esmanaz Yılmaz da çocuk haklarının hayata geçirilmesinde devletin, ailenin ve toplumun sorumluluğu büyük olsa da çocuklara da haklarını öğrenmek ve hayata geçirilmesini talep etmek gibi bir sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, eşi Selda Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in eşi Sevgi Er, programa katılan çocuklara çanta ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, malatya, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Çocuk Hakları Durağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
13:58 8’i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti’ye geçti 8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 16:09:52. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Çocuk Hakları Durağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.