Malatya'da Cumhuriyet'e Doğru adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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Malatya'da Cumhuriyet'e Doğru adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Malatya\'da Cumhuriyet\'e Doğru adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Malatya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında hazırlanan 'Cumhuriyet'e Doğru' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahneye konulan oyunu, Bora Severcan yönetti. Oyun, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Cumhuriyet'in kuruluşunu konu ediniyor. Oyunda 110 oyuncu rol alırken, izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı ve yönetmen ile oyuncular uzun süre alkışlandı.

29.02.2024 13:49  Güncelleme: 13:51
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Malatya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahneye konulan oyunu, Bora Severcan yönetti.

Oyun, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Cumhuriyet'in kuruluşunu konu ediniyor.

Oyunda Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın da aralarında bulunduğu 110 oyuncu rol alıyor.

İzleyicilerin duygu dolu anlar yaşadığı oyunun sonunda yönetmen ve oyuncular, Malatyalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA

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