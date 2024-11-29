Malatya'da Denetim: 37 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Denetim: 37 Şüpheli Yakalandı

Malatya\'da Denetim: 37 Şüpheli Yakalandı

Malatya'da yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde 37 şüpheli yakalandı, çeşitli suçlar açığa çıktı.

29.11.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 ve 28 Kasım'da kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 98 ekip, 305 personelle asayiş denetimi yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulama kapsamında 78 park-bahçe, 6 kıraathane, 22 öğrenci yurdunun çevresiyle 75 okul ve çevresi kontrol edildi, 1437 araçla denetlendi, 6 bin 484 kişinin genel bilgi taraması yapıldı.

Kontrollerde 11 düzensiz göçmen, 14 yoklama kaçağı, 13 hırsızlık zanlısı ile çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı, kayıp 2 kişi bulundu ve 71 fişek ele geçirildi.

Narkotik suçlara yönelik çalışmada ise 12 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar ile 11 sentetik hap ele geçirildi, 12 şüpheliye işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 404 araç sahibi ile sürücüsüne cezai işlem uygulanarak, idari para cezası kesildi, 5 araç trafikten men edildi, 3 sürücünün ehliyetine ise el kondu.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Göçmenler, Hırsızlık, Politika, Narkotik, Güvenlik, 3-sayfa, malatya, Güncel, Göçmen, Asayiş, trafik, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Denetim: 37 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
21:51 Real Madrid’in takım otobüsü kaza yaptı Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı
21:39 Ünlü şarkıcı Bayhan’ın acı günü Babası hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Bayhan'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti
21:38 Beşiktaş’ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü Beşiktaş'ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü
21:28 Beşiktaş’ta Gabriel Paulista sakatlandı Beşiktaş'ta Gabriel Paulista sakatlandı
21:11 Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray’a pahalıya patladı Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı
21:01 Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 15:46:42. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Denetim: 37 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.