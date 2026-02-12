Malatya\'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Kayseri- Malatya kara yolunun 65'inci kilometresi Pınarbaşı ilçesine yakın Bahçecik bayırında sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen öğrenci servisi tıra arkadan çarptı.

1 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 6 YARALI

Kazada serviste bulunan öğrenci velisi Hasan K., hayatını kaybetti. Sürücü dahil D.K., H.Ö., M.K., H.İ.Y., Ü.K. ve R.K. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan bazı yolcuları kurtardı. 1'i ağır 7 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.