Malatya'da Geçim Sıkıntısı

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(MALATYA)- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da pazar ve esnaf ziyareti yaptı. 12 bin 500 lira maaş aldığını söyleyen bir kadın pazardan akşam dökülenleri topladığını söylerken, geçinemediğini söyleyen bir kadın ise durumunu anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Ağbaba, 12 bin 500 lira emekli maaşı ile geçinmeye çalıştığını söyleyen vatandaşa, " Türkiye'nin en büyük ekonomisti sensin. 12 bin 500 liraya geçiniyorsan, senden büyük ekonomist yok" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da pazar ve esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşın dertlerini dinleyen Ağbaba, vatandaşlara, "Emekli misin, nasıl geçiniyorsun, geçinebiliyor musun" diye sordu. Bir kadın, "Sürünüyoruz" diye yanıt verirken, pazarda satıcılık yapan bir vatandaş da, emekli olmasına rağmen geçinebilmek için eşiyle birlikte pazarda satış yaptıklarını anlattı.

12 bin 500 lira emekli maaşı aldığını söyleyen bir kadın kirasının 9 bin lira olduğunu belirterek akşamları pazardan dökülenleri topladığını söyledi. Geçim sıkıntısından yakınan kadın gözyaşlarına hakim olamayıp Ağbaba'ya sarılarak ağladı. Ağbaba, "Elektrik, doğal gaz ne kadar geliyor" diye sorunca kadın, "Soğukta oturuyorum, korkudan yakamıyorum. 345 lira gelmiş, battaniye ile oturuyorum" yanıtını verdi.

Bir başka vatandaş ise "Perişanız" diye yakındı. 12 bin 500 lira maaş aldığını söyleyen vatandaş, 3-4 nüfusa baktığını ve elektrik, doğal gaz faturalarını da zor karşıladığını söyledi. Vatandaş, "Oturup da bir çay, kahve içemiyoruz arkadaşlarla beraber. Çay 15 lira, bir emekli nasıl gidebilir" dedi.

Geçim sıkıntısı yaşadığını belirten başka bir emekliye Ağbaba, "Türkiye'nin en büyük ekonomisti sensin. 12 bin 500 liraya geçiniyorsan, senden büyük ekonomist yok" dedi.