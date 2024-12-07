Malatya'da Geçim Sıkıntısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Geçim Sıkıntısı

CHP'li Veli Ağbaba, Malatya'da pazarda vatandaşların geçim sıkıntılarını dinledi.

07.12.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA)- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da pazar ve esnaf ziyareti yaptı. 12 bin 500 lira maaş aldığını söyleyen bir kadın pazardan akşam dökülenleri topladığını söylerken, geçinemediğini söyleyen bir kadın ise durumunu anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Ağbaba, 12 bin 500 lira emekli maaşı ile geçinmeye çalıştığını söyleyen vatandaşa, " Türkiye'nin en büyük ekonomisti sensin. 12 bin 500 liraya geçiniyorsan, senden büyük ekonomist yok" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da pazar ve esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşın dertlerini dinleyen Ağbaba, vatandaşlara, "Emekli misin, nasıl geçiniyorsun, geçinebiliyor musun" diye sordu. Bir kadın, "Sürünüyoruz" diye yanıt verirken, pazarda satıcılık yapan bir vatandaş da, emekli olmasına rağmen geçinebilmek için eşiyle birlikte pazarda satış yaptıklarını anlattı.

12 bin 500 lira emekli maaşı aldığını söyleyen bir kadın kirasının 9 bin lira olduğunu belirterek akşamları pazardan dökülenleri topladığını söyledi. Geçim sıkıntısından yakınan kadın gözyaşlarına hakim olamayıp Ağbaba'ya sarılarak ağladı. Ağbaba, "Elektrik, doğal gaz ne kadar geliyor" diye sorunca kadın, "Soğukta oturuyorum, korkudan yakamıyorum. 345 lira gelmiş, battaniye ile oturuyorum" yanıtını verdi.

Bir başka vatandaş ise "Perişanız" diye yakındı. 12 bin 500 lira maaş aldığını söyleyen vatandaş, 3-4 nüfusa baktığını ve elektrik, doğal gaz faturalarını da zor karşıladığını söyledi. Vatandaş, "Oturup da bir çay, kahve içemiyoruz arkadaşlarla beraber. Çay 15 lira, bir emekli nasıl gidebilir" dedi.

Geçim sıkıntısı yaşadığını belirten başka bir emekliye Ağbaba, "Türkiye'nin en büyük ekonomisti sensin. 12 bin 500 liraya geçiniyorsan, senden büyük ekonomist yok" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Milletvekili, Veli Ağbaba, Politika, Malatya, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Geçim Sıkıntısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:00 Suriye ve Rusya, Humus’taki muhalifleri bombaladı Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı
13:46 Suriye’de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam’a 20 kilometre kaldı Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
17:44 Galatasaray’dan tarihi Lionel Messi hamlesi Galatasaray'dan tarihi Lionel Messi hamlesi
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
17:25 Yeşilçam’ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi
17:10 Mehmet Aslan: Babamın tek vasiyeti “Kumar oynama“ oldu Mehmet Aslan: Babamın tek vasiyeti "Kumar oynama" oldu
16:55 Galata Kulesi’nden düşen genç hayatını kaybetti Görüntüler kan dondurdu Galata Kulesi'nden düşen genç hayatını kaybetti! Görüntüler kan dondurdu
16:49 Sigorta sektöründe dev satın alma Sigorta sektöründe dev satın alma
16:36 Dursun Özbek’ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
16:33 İnternetten 100 liraya matkap alan adam paketten çıkanı görünce kendini böyle teselli etti İnternetten 100 liraya matkap alan adam paketten çıkanı görünce kendini böyle teselli etti
16:12 Simpsonlar’ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 14:54:28. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Geçim Sıkıntısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.