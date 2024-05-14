Malatya'da Hakimbey Apartmanı davası devam ediyor - Son Dakika
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Malatya'da Hakimbey Apartmanı davası devam ediyor

Malatya\'da Hakimbey Apartmanı davası devam ediyor

Malatya'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı davasının duruşması devam ediyor. Tutuksuz sanıkların ifadeleri alındı ve kamu görevlilerinin yer aldığı dosya da incelendi. Mahkeme heyeti, ilgili kişilerin ifadelerinin alınması ve yazılı-görsel kayıtların gönderilmesi için talimat yazısı yazılmasına karar verdi.

14.05.2024 16:05
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Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'yla ilgili davanın görülmesine devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar B.Y. (61), A.Ö, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar A.Y. (51), B.A. (57) ve D.D. (51) duruşmaya katılmadı.

Celse arasında kamu görevlilerinin yer aldığı dosyanın da dosyaya eklendiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinde inşaat mühendisi olarak çalışan tutuksuz sanık A.Ö, mimari projenin belediyeye sunulduğunu ve projeye imar durumuna göre ruhsat düzenlendiğini, bu sırada mimari-statik projenin binaya ait olup olmadığına baktıklarını söyledi.

Mahkeme başkanının binada denetim yapma görevinin kimde olduğu yönündeki sorusuna A.Ö, belediye olarak ısı yalıtımı dışında denetim görevlerinin olmadığını, inşaat aşamasında şikayet gelirse denetleyebildiklerini ve şikayetin de gelmediğini ifade etti.

A.Ö, kamu adına denetimi fenni mesulün yaptığını, fenni mesulün de A.Y. olduğunu belirtti.

Sanığın avukatı İzzet Ünsalan, ruhsatın tarihi itibarıyla müvekkilinin görevinin ve kapsamının belediyeye sorulmasını talep etti.

Tanık olarak dinlenen Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde görevli inşaat mühendisi Soner Özyavuz, 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ merkezli depremin ardından Malatya'da hasar tespiti yaptıklarını ancak Hakimbey Apartmanı'nı hatırlamadığını, apartmanın bulunduğu Zafer Mahallesi'nde ağır hasarlı bina tespiti yapmadıklarını dile getirdi.

Özyavuz, mahkeme başkanının hasar durumlarını tutanağa bağlayıp bağlamadıkları yönündeki sorusu üzerine, bilgileri tablete girdiklerini, müdürlükte çıktısını alıp imzaladıklarını, hasarsız yapıların dış cephe fotoğraflarını, ağır ve orta hasarlıların ise kolonlarının fotoğrafını aldıklarını söyledi.

Tanık olarak dinlenen binanın kapıcısı Tahsin Gündüz, Elazığ merkezli 2020'deki depremde binanın garajında, duvarlarında çatlaklar olduğunu, bina sakinlerinden birinin kızının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne dilekçe vermesi üzerine 2 kişinin yapıda inceleme yaptığını, kolonlara baktığını ve herhangi bir çatlak olmadığını, "yapıp oturun" dediklerini, bunun üzerine garajda düşen tuğlaların yaptırılıp binada oturulduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, dönemin belediye imar müdürü Mustafa Bingöl'ün ifadesinin alınması için talimat yazısı yazılmasına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne depremle ilgili yazılı ve görsel kayıtların gönderilmesi için ihtar yazısı yazılmasına, gönderilmemesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve A.Ö'nun binanın ruhsat tarihi itibarıyla görevinin ne olduğunun belediyeye sorulmasına karar vererek duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Hakimbey Apartmanı davası devam ediyor - Son Dakika

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