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Malatya'da kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Malatya-Elazığ kara yolunda meydana gelen kazada, H.Ş. tarafından kullanılan kamyonet devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan yolcu K.Ş. yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı ve sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

Malatya\'da kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı
17.12.2023 - 15:37,
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Malatya'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

H.Ş'nin (74) kullandığı 01 ASS 277 plakalı kamyonet, Malatya- Elazığ kara yolunun Merdivenler Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

Kazada sürücüyle araçta yolcu olarak bulunan K.Ş. (69) yaralandı.

Kaza yerine, jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ettiği yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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Jandarma, İtfaiye, Malatya, Son Dakika

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