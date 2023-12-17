Malatya\'da kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

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Malatya'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
H.Ş'nin (74) kullandığı 01 ASS 277 plakalı kamyonet, Malatya- Elazığ kara yolunun Merdivenler Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.
Kazada sürücüyle araçta yolcu olarak bulunan K.Ş. (69) yaralandı.
Kaza yerine, jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyecilerin araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ettiği yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
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