Malatya\'da Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı

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Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Kaya idaresindeki 06 CHD 520 plakalı otomobil, Yaka Mahallesi Kuzey Çevre yolunda Ahmet Tan yönetimindeki 34 GVA 053 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Kaya ve Tan ile araçlardakilerden Muhlis Tuncel hayatını kaybetti.

Yaralılar İ.A, M.K, O.K. ve A.T. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.