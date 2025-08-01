Malatya\'da Konut Teslimatları Başladı

MALATYA Valisi Seddar Yavuz, "6 Şubat depremleri sonrası 3 ay içerisinde boşaltılan 400 hektarlık rezerv alanda yapılan konut ve iş yerlerinde artık anahtar teslimatlarına başladık" dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte yapımı devam eden rezerv alan çalışmalarını gazetecilerle birlikte yerinde inceledi. 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alarak yıkılan ve yapımı tamamlanan Valilik binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, asrın felaketinde hasar alarak yıkılan Valilik binasının tamamlanmasının heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, kentte 400 hektarlık alanda inşa çalışmalarının devam ettiğini belirtti. 3 ay içerisinde boşaltılan 400 hektarlık alanda konut ve iş yerlerinde artık teslimatlara başladıklarını ifade eden Vali Yavuz, "Biz bugünün değil, torunlarımıza ve onların çocuklarına bir şehir inşa ediyoruz. 400 hektarlık alanı boşaltıp binlerce insanla görüşmeler yaparken her zaman arzu ettiğimiz şey artık bir afet olduğunda korkan ve yürekleri titreyen değil, sağlam evlerinde ve iş yerlerinde oturanlar ile yeşil alanları ve geniş donatı alanları ile inşa edilen bir şehir hayal ediyoruz. Depremden sonra eğer Malatya'da rezerv alan gerçekleştirilmemiş olsaydı, Malatya'nın merkezini ayağa kaldırmak mümkün olmazdı. Yüzde 85-90'ı yıkılmış, parçalı miraslar ve vatandaşlarımızın ekonomik gücü bunları tekrar dönüştürmeye yetmeyecekti. 3 aylık bir süre içerisinde 400 hektarlık alanı boşalttık. 1 yıl içerisinde rezerv alanlarda artık teslimatlara başladık ve dün karşı çıkanlar bugün teşekkür ediyor" diye konuştu.

Kentte yürütülen inşa çalışmalarında 103 bin konut ve iş yeri sayısına ulaştıklarını belirten Vali Yavuz, "Şu an Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmede yeni bir rezerv alan çalışmamız yok. Ama pişmanlık çok. Herkes şu anda rezerv alana girmek istiyor. Malatya'daki toplam hak sahibi sayısı 80 binken yapılan ihalelerle birlikte biz şu anda 103 bin konut ve iş yeri sayısına ulaştık dedi.