Malatya'da Minibüs Devrildi: 17 Yaralı

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1) MALATYA'DA YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 1'İ AĞIR 17 YARALI

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde yolcu minibüsünün devrildiği kazada, 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kasımuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Akçadağ'dan Malatya'ya yolcu taşıyan Hacı Güven yönetimindeki 44 J 1596 plakalı yolcu minibüsü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan 17 yaralı, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.