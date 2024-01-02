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Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

İstanbul'dan Malatya'ya giderken Akçadağ Develi Mahallesi civarında devrilen yolcu otobüsüne aynı istikamette giden tır çarptı. Meydana gelen korkunç kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

02.01.2024 - 08:45,
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İstanbul'da Malatya'ya giden yolcu otobüsü Akçadağ Develi Mahallesi'nde devrildi. Aynı istikamette giden tırın da devrilen otobüse çarpmasıyla meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Akçadağ Develi Mahallesi'nde İstanbul'dan Malatya'ya giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Medine Turizme ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Aynı istikamette seyreden ve plakası öğrenilemeyen tır da devrilen otobüse çarptı.

Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

4 KİŞİ ÖLDÜ, 29 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
Malatya\'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • İsmail Kılınç: Öncelikle geçmiş olsun ölenlere baş saglığı TIR DEDİĞİ KAMYON. Yanıtla 2 0

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SON DAKİKA: Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı - Son Dakika
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