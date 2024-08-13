Malatya'nın Kale ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.Ş.C. (28) idaresindeki 44 DT 638 plakalı otomobil, B.B. idaresindeki 44 AAD 689 plakalı hafif ticari araçla Malatya – Elazığ kara yolu Erenli mevkiinde çarpıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.Ş.C. ile M.Ö. ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?