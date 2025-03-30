Malatya'da Ramazan Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Malatya'da Ramazan Bayramı Coşkusu

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Malatya'da vatandaşlar sabah saatlerinde camilere akın ederek bayram namazı kıldı. Namaz sonrası protokol üyeleri, cemaatle bayramlaştı ve hutbede birlik ve dayanışma mesajları verildi.

30.03.2025 07:55  Güncelleme: 08:01
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Malatya'da Ramazan Bayramı coşkusu

Vatandaşlar bayram namazında buluştu

MALATYA - Malatya'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camilere akın etti. Namazın ardından Malatya protokolü, cemaatle bayramlaştı

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte deprem bölgesi Malatya'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Bayram namazının ardından okunan hutbede, bayramın huzur ve dayanışma günü olduğu vurgulanırken, Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekildi.

Kernek Karagözlüler Camii'nde kılınan bayram namazının ardından cami cemaatine hitaben bir hutbe okundu. Hutbede, bayramın sevinç ve kardeşlik günü olduğu belirtilirken, saldırı altındaki Gazze'de Müslümanların sadece bayram sevincinden mahrum kalmadığı, aynı zamanda açlık, susuzluk ve yokluk içinde hayatta kalma mücadelesi verdiği vurgulandı.

Namazın ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, cami cemaatiyle bayramlaşarak vatandaşların bayramını kutladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Ramazan Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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