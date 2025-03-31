Malatya'da Sağanak Yağışlar Yolları Göle Döndürdü

Malatya'da sağanak etkili oluyor: Yollar göle döndü
MALATYA - Malatya etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Malatya- Ankara kara yolu üzerinde bulunan altgeçitte ise trafik kontrollü sağlanıyor.
Malatya'da etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte yoğun yağış nedeniyle Malatya-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Sanayi altgeçidinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekiplerin tedbir aldığı altgeçitte belediye ekipleri çalışma başlattı.
Yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.
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