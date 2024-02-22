Malatya'da Şehre Nefes Projesi ile Öğrencilerin Sanatsal Becerileri Geliştiriliyor - Son Dakika
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Malatya'da Şehre Nefes Projesi ile Öğrencilerin Sanatsal Becerileri Geliştiriliyor

Malatya\'da Şehre Nefes Projesi ile Öğrencilerin Sanatsal Becerileri Geliştiriliyor

Malatya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından deprem sonrası kente katkı sunmak ve öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmek amacıyla Şehre Nefes Projesi başlatıldı. Proje kapsamında resim ve müziğe ilgisi olan öğrenciler yeteneklerini sergileyecek ve deprem sonrası şehre nefes olacak. Malatya Park AVM'de sergilenen resimler ve gerçekleştirilen müzik dinletisi ile projenin açılışı yapıldı.

22.02.2024 20:00  Güncelleme: 20:07
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Malatya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce deprem sonrası kente katkı sunmak ve öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmek amacıyla Şehre Nefes Projesi başlatıldı.

Proje ile resim ve müziğe ilgisi olan öğrenciler yeteneklerini sergileyecek.

Her ay farklı okulların öğrencileri şehrin farklı noktalarında sanatsal faaliyetlerde bulunarak, deprem sonrası şehre nefes olacak, yeteneklerini geliştirecek.

Proje kapsamında Malatya Park AVM'de, Akmercan Anadolu Lisesi ve Rıdvan Mertöz Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılan resimler sergilendi, müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Serginin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Şehre Nefes Projesi ile Öğrencilerin Sanatsal Becerileri Geliştiriliyor - Son Dakika

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