Malatya'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

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Malatya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi'nde, sanayi bölgesindeki bir inşaat alanında çalışanlar arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, N.D, A.D, B.K. ve M.A.İ. silahla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli O.B. gözaltına alındı.