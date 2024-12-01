Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ö.K. yönetimindeki 44 AGV 816 plakalı hafif ticari araç, Malatya- Kayseri kara yolu TÜİK binası önünde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Ardından B.B'nin kullandığı 33 AFE 26 plakalı otomobil de bu araca arkadan çarptı.
Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü Ö.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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