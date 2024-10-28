Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 21-27 Ekim'de 61 olaya müdahale edildi.

Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 85 şüpheliye yasal işlem yaptı.

Operasyonlarda, 8 bin 782 sentetik hap, 31 kilo 50 gram eroin, 133 gram esrar, 3 gram kokain, 16 kilo 876 gram sentetik uyuşturucu ve 405 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narkotik suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Planlı ve şok uygulamalarımız artarak devam edecek." ifadesini kullandı.