Malatya'da Yeni Okul Açılışı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Yeni Okul Açılışı

Malatya Akçadağ'da hayırsever katkılarıyla Güzyurdu Vestel Erdi Canbay İlk ve Ortaokulu açıldı.

19.11.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da hayırsever desteğiyle yaptırılan 4 derslikli Güzyurdu Vestel Erdi Canbay İlk ve Ortaokulunun açılışı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akçadağ ilçesi Güzyurdu Mahallesi'nde yaptırılan okulun açılışında konuşan Vali Vekili Sedat Özdemir, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını hızla sarmaya çalışırken eğitim gibi kutsal bir görevin kesintiye uğramaması için devletin ve milletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydetti.

Malatya'da eğitimin kalitesini artırmak, çocukların güvenli ve nitelikli ortamlarda eğitim almalarını sağlamak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Özdemir, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Güzyurdu Vestel Erdi Canbay İlk ve Ortaokulu bu çabaların en güzel örneklerinden birisidir." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da okulun yapımına destek olan Zorlu Grubuna ve okula ismini verdikleri Erdi Canbay'ın ailesine teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 855 dersliğin hasar gördüğünü hatırlatan Bakır, bugün itibarıyla devletin ve hayırseverlerin desteğiyle bunların yüzde 85'ini Malatya'ya geri kazandırdıklarını kaydetti.

Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca ise hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Erdi Canbay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve memleketimize başsağlığı diliyorum. Deprem sonrası Akçadağ ilçemizde birçok okulumuzu kaybettik. Devletimizin güçlü desteği ve hayırseverlerimizin büyük katkılarıyla ilçemizde yoğun bir çaba içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu Holding İcra kurulu Üyesi Öner Tekin de ülke ve toplum için daha iyi bir geleceğin, bilimin ışığında yetişmiş, sorumluluk duygusu yüksek, duyarlı, vicdanlı ve yaratıcı nesiller yetiştirilmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Her yıl yaklaşık 2 bin öğrenciye burs verdiklerini, ihtiyaç bulunan yerlere okul ve teknoloji merkezleri kurduklarını kaydeden Tekin, "Bugün açılışını yaptığımız okulumuzun da bizim için ayrı bir anlamı var. İnanıyoruz ki kıymetli arkadaşımız Erdi Canbay'ın ismi bu okulla ve buradan mezun olacak öğrencilerimizin başarılarıyla her zaman yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Vali Vekili Sedat Özdemir, 7 yıl önce hayatını kaybeden mühendis Erdi Canbay'ın babası Mehmet Canbay'a plaket sundu.

Daha sonra katılımcılar, okulun açılış kurdelesini keserek sınıfları gezdi.

Açılışa Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Zorlu Holding İnsan Kaynakları Genel Müdürü Zülal Öztürk ve Erdi Canbay'ın yakınları katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Akçadağ, malatya, Güncel, Deprem, Vestel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Yeni Okul Açılışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:35 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler
12:31 Dünya diken üstünde Putin nükleer savaş başlatabilir Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
19:01 Trump, göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak Trump, göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
18:56 Milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu Milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu
18:48 Arda Turan, futbol oynadığı dünya devinin başına geçebilir Arda Turan, futbol oynadığı dünya devinin başına geçebilir
18:47 Yenidoğan Çetesi üyesinden tüyler ürperten itiraf: Neden yaşatmak için uğraşıyorsun Yenidoğan Çetesi üyesinden tüyler ürperten itiraf: Neden yaşatmak için uğraşıyorsun?
18:23 MicroStrategy milyarlarca dolarlık Bitcoin alımı yaptı MicroStrategy milyarlarca dolarlık Bitcoin alımı yaptı
18:08 Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER’e dilekçe yazdı Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı
17:53 Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı!
17:51 Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor Meselenin aslı ortaya çıktı Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 14:56:56. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Yeni Okul Açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.