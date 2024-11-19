Malatya'da Yeni Okul Açılışı

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Malatya'da hayırsever desteğiyle yaptırılan 4 derslikli Güzyurdu Vestel Erdi Canbay İlk ve Ortaokulunun açılışı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akçadağ ilçesi Güzyurdu Mahallesi'nde yaptırılan okulun açılışında konuşan Vali Vekili Sedat Özdemir, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını hızla sarmaya çalışırken eğitim gibi kutsal bir görevin kesintiye uğramaması için devletin ve milletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydetti.

Malatya'da eğitimin kalitesini artırmak, çocukların güvenli ve nitelikli ortamlarda eğitim almalarını sağlamak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Özdemir, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Güzyurdu Vestel Erdi Canbay İlk ve Ortaokulu bu çabaların en güzel örneklerinden birisidir." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da okulun yapımına destek olan Zorlu Grubuna ve okula ismini verdikleri Erdi Canbay'ın ailesine teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 855 dersliğin hasar gördüğünü hatırlatan Bakır, bugün itibarıyla devletin ve hayırseverlerin desteğiyle bunların yüzde 85'ini Malatya'ya geri kazandırdıklarını kaydetti.

Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca ise hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Erdi Canbay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve memleketimize başsağlığı diliyorum. Deprem sonrası Akçadağ ilçemizde birçok okulumuzu kaybettik. Devletimizin güçlü desteği ve hayırseverlerimizin büyük katkılarıyla ilçemizde yoğun bir çaba içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu Holding İcra kurulu Üyesi Öner Tekin de ülke ve toplum için daha iyi bir geleceğin, bilimin ışığında yetişmiş, sorumluluk duygusu yüksek, duyarlı, vicdanlı ve yaratıcı nesiller yetiştirilmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Her yıl yaklaşık 2 bin öğrenciye burs verdiklerini, ihtiyaç bulunan yerlere okul ve teknoloji merkezleri kurduklarını kaydeden Tekin, "Bugün açılışını yaptığımız okulumuzun da bizim için ayrı bir anlamı var. İnanıyoruz ki kıymetli arkadaşımız Erdi Canbay'ın ismi bu okulla ve buradan mezun olacak öğrencilerimizin başarılarıyla her zaman yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Vali Vekili Sedat Özdemir, 7 yıl önce hayatını kaybeden mühendis Erdi Canbay'ın babası Mehmet Canbay'a plaket sundu.

Daha sonra katılımcılar, okulun açılış kurdelesini keserek sınıfları gezdi.

Açılışa Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Zorlu Holding İnsan Kaynakları Genel Müdürü Zülal Öztürk ve Erdi Canbay'ın yakınları katıldı.