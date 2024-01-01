Malatya\'da yılbaşı denetimi yapıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yılbaşı dolayısıyla polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 yılına huzur ve güvenli bir ortamda girilmesi ve genel güvenliğin sağlanması amacıyla yılbaşı tedbirleri alındı.

Asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk alanlarındaki yol, kıraathane ve özel işletmeleri kontrol etti.