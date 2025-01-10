Malatya'da yoğun sis etkili oluyor
MALATYA - Malatya kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.
Hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği Malatya'da yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte, polis ekipleri kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Sis nedeniyle güzergahlarda görüş mesafesi düşerken, sürücüler takip mesafesini koruyarak trafikte ilerlemeye çalıştı. Yoğun sisin kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.
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