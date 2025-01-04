Malatya Darende'de 4 Büyüklüğünde Deprem

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(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Darende ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Malatya Darende'de saat 10.35'te 4 büyüklüğünde, 10 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğin kaydedildi.