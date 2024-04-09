Malatya, Elazığ ve Tunceli'de Ramazan İftar Programları - Son Dakika
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Malatya, Elazığ ve Tunceli'de Ramazan İftar Programları

Malatya, Elazığ ve Tunceli\'de Ramazan İftar Programları

Malatya Vakıfları Bölge Müdürlüğü, ramazan dolayısıyla Malatya, Elazığ ve Tunceli'de gerçekleştirdiği iftar programlarında günlük 8 bin 700 kişiyle buluştu. İftar programları, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun talimatlarıyla düzenlendi. Yemekler özel bir firmayla anlaşarak hazırlanıyor ve iftar çadırlarında 4 çeşit yemek sunuluyor.

09.04.2024 12:05  Güncelleme: 12:08
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Malatya Vakıfları Bölge Müdürlüğü, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de ramazan dolayısıyla gerçekleştirdiği iftar programlarında günlük 8 bin 700 kişiyle buluştu.

Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, AA muhabirine, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun talimatlarıyla 81 ilde ilk defa iftar programları düzenlediklerini söyledi.

Bölge Müdürlüğü olarak da Elazığ, Tunceli ve Malatya'da iftar programlarını gerçekleştirdiklerini anlatan Bacanlı, "Malatya'da iki noktada 4 çadırda iftar yemeği verdik ve günlük 3 bin 200 kişiyi ağırladık. Elazığ'da ise günlük bin kişiyle buluştuk. Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencileri ile vatandaşlara bir ay boyunca iftar yemeği verdik. Günlük öğrencilere 4 bin 500 kişilik iftar verdik." diye konuştu.

Yemekleri özel bir firmayla anlaşarak, onların mutfaklarında hazırlattıklarını aktaran Bacanlı, şöyle devam etti:

"Tunceli'deki iftar yemekleri Tunceli'de hazırlanıyor. Malatya ve Elazığ'ın iftar yemekleri Malatya'da hazırlanıyor. Sponsorlarımız var, Allah hayırlarını kabul etsin, onların vasıtasıyla daha fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz. Bir firmayla anlaştık, firma mutfağını kurdu. İki ilin yemeklerini tek mutfaktan yapıyoruz, denetlemesi kolay olsun ve kalite bozulmasın diye."

İftarda 4 çeşit yemek verdiklerini ve vatandaşların da iftar çadırlarından memnun ayrıldığını aktaran Bacanlı, "Dört çeşit yemeğimiz var. Bir et yemeğimiz oluyor ve genelde kırmızı et kullanıyoruz. Tatlı, ayran, ekmek, su, ihtiyaç ne kadar varsa sınırsız veriyoruz. Kim ne kadar isterse o kadar alabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya, Elazığ ve Tunceli'de Ramazan İftar Programları - Son Dakika

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