Malatya Kale\'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

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Malatya'nın Kale ilçesinde Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce günümüzde yerini dijital oyunlara bırakan "istop", "çömlek", "beştaş", "gölge kovalamaca", "köşe kapmaca", "mendil kapmaca", "sek sek", "tombik", "yağ satarım bal satarım", "çuval yarışı" gibi daha birçok geleneksel çocuk oyununun yaşatılması için başlatılan çalışmalar kapsamında, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda şenlik düzenlendi.

Kale İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Yılmaz, şenlikte yaptığı konuşmada, çocuklara geleneksel oyunların öğretilmesi gerektiğinin anlatarak, "Her geçen gün dijital bağımlılığın artığı günümüzde öğrencilerimizi tablet ve telefonlardan ayırıp, bizlerin çocukluğunda sokaklarda oynadığımız oyunlarla buluşturmayı amaçladık." diye konuştu.

Program, ilk ve ortaokul düzeyinde geleneksel oyunların oynanmasının ardından halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Şenliğe, Kale Kaymakamı Ceyhun Denli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.