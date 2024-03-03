Malatya\'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 17.43'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için gece gündüz çalıştıklarını ve birlikte hareket ettiklerini belirtti. Kandemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Görgel ise Kahramanmaraş için onurlu ve şerefli bir yolculuğa çıktıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde tek değişiklik yaptı. Maçta Galatasaray'da 5 futbolcu eksik olarak yer almadı. Galatasaray taraftarı da İl Güvenlik Kurulu kararıyla tribünde yer aldı ve takımlarını destekledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları, 7 ülkeden 38 yelkenli yatın katılımıyla gerçekleşti. Yarışlar, yetersiz rüzgar nedeniyle ilk gün iptal edildi ancak bugün yapılan iki yarışla sona erdi. Yarışta dereceye giren yatlar ve kaptanları da açıklandı. Kış Trofesi'nin 4. ayağı ise 6-7 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde kadroda tek değişiklik yaparak Mauro Icardi'yi sahaya sürdü. Galatasaray'da 5 önemli futbolcu ise sakatlık ve ceza nedeniyle kadroda yer almadı. Yedek kulübesinde ise genç oyuncular görev bekledi. Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı da deplasman tribününde takımlarını destekledi.
Sivas'ın Yenimahalle 22. Sokak'ta bulunan bir garajda çıkan yangında, 2 araç kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için uzun uğraşlar verdi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Batman Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Batman Film Günleri"ne katılan usta yönetmen Derviş Zaim, yurtdışında Türk sinemasının karşılaştığı sorunlara ilişkin, "Türklerden bekledikleri filmi yapmazsan, allameicihan olsan seni o yerlere sokmazlar.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklar tamamlandı.
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