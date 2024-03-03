Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Onursal Adıgüzel, Proje Tanıtım Toplantısı Düzenledi... "Yapacağımız Projeler Tam 1 Milyon 474 Bin 718 Metrekare Yer Tutuyor"

CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle ve kendi gücümüzle yapacağımız projeler tam 1 milyon 474 bin 718 metrekare yer tutuyor. İnanılmaz projeler ürettik. 1 Nisan'dan sonra da bizim en büyük çözüm ortağımız İBB, Başkanımız Ekrem İmamoğlu olacak. Ataşehir'de yaşayan bütün dostlar, ‘İyi ki Ataşehirliyim’ diyecek. Diğer ilçelerden Ataşehir'e gelmek isteyenler olacak" dedi.