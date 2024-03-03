Malatya\'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için gayret gösteriyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için gece gündüz çalıştıklarını ve birlikte hareket ettiklerini belirtti. Kandemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Görgel ise Kahramanmaraş için onurlu ve şerefli bir yolculuğa çıktıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.