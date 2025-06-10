Doğu Afrika ülkesi Malavi'de balıkçılıkla uğraşan kıyı halkı, gece saatlerinde tuttukları balıkları sabahın ilk ışıklarıyla karaya çıkartıyor.
Mangochi kentinin, Malavi Gölü'ne kıyısı olan bölgelerinde yaşayan halkın büyük kısmı geçimini balıkçılıkla sağlıyor.
Her gün güneş batarken tekne ve motorlarıyla göle açılan balıkçılar gece boyunca avlanıyor.
Balıkçılar günün ilk ışıklarıyla kıyıya gelerek, tuttukları balıkları çevre kentlerdeki balık dükkanlarına ve yerel halka satıyor.
Son Dakika › Güncel › Malavi'de Balıkçılık: Gece Avlananlar Sabaha Satıyor - Son Dakika
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