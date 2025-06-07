Malavi\'de Kurban Bayramı Coşkusu

Malavi'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için saf tuttu.

Başkent Lilongwe'de Müslümanlar, bayram namazı için Aısha Camisi ve avlusunu doldurdu.

Yerel kıyafetleriyle camiye akın edenler, namaz kılıp dua etti.

Hutbe irad eden caminin imamı, Malavi'deki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Filistin'de yaşanan acılara da değinen imam, Filistin halkının yanında olmanın ve onlar için dua etmenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Namazın ardından cemaat birbirleriyle bayramlaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekaletle kurban kesimi kapsamında Doğu Afrika ülkesi Malavi'ye gelen TDV gönüllüleri ile görevlileri de bayram namazını yerel halkla birlikte kıldı.