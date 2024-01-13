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Maldivler Devlet Başkanı: Hiçbir ülkenin bize zorbalık yapma hakkı yok - Son Dakika
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Maldivler Devlet Başkanı: Hiçbir ülkenin bize zorbalık yapma hakkı yok

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, Çin ziyaretinin ardından düzenlenen basın toplantısında, hiçbir ülkenin Maldivler'e zorbalık yapma hakkı olmadığını söyledi. Muizzu, Maldivler'in küçük olmasının buna engel olmadığını belirtti ve Hint Okyanusu'nun belli bir ülkeye ait olmadığını vurguladı. Ayrıca, Maldivler'in bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu kaydetti ve Çin ile ilişkilerinin karşılıklı saygı çerçevesinde olduğunu ifade etti.

Maldivler Devlet Başkanı: Hiçbir ülkenin bize zorbalık yapma hakkı yok
13.01.2024 - 22:23,
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Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, hiçbir ülkenin kendilerine zorbalık yapma hakkının olmadığını söyledi.

The Times of India'nın haberine göre, 5 günlük Çin ziyaretinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Muizzu, "Maldivler küçük olabilir. Ancak bu hiçbir ülkeye bize zorbalık taslama hakkı vermez." dedi.

Maldivler'den üç yetkilinin Hindistan ve Başbakan Narendra Modi hakkındaki "alaycı" sosyal medya paylaşımları üzerinde iki ülke arasında yaşanan gerginlik üzerine konuşan Muizzu, Hint Okyanusu'nun belli bir ülkeye ait olmadığını belirtti.

Muizzu, Maldivler'in küçük bir ada ülkesi olmasına rağmen geniş bir münhasır ekonomik bölgeye sahip olduğunu vurgulayarak, "Maldivler bu okyanustan en büyük paya sahip ülkelerden biridir. Bu okyanus belirli bir ülkeye ait değil." ifadesini kullandı.

Maldivler'in hiçbir ülkenin arka bahçesi olmadığını kaydeden Muizzu, "Biz, bağımsız ve egemen bir devletiz." diye konuştu.

Muizzu, Çin ile ilişkilerinin karşılıklı saygı çerçevesinde olduğunu ve Pekin'in Maldivler'in içişlerine karışmayacağını sözlerine ekledi.

Sosyal medya hesaplarından Hindistan ve Modi hakkındaki paylaşımlarında "palyaço" nitelemesi yapan ve alaycı emojiler kullanan Maldivler Gençlik Bakanlığından 3 yetkili görevlerinden uzaklaştırılırken, Hindistan, Maldivler'in Yeni Delhi Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

Maldivler'de, başkent Male'nin belediye başkanıyken geçen yıl 30 Eylül'de yapılan başkanlık seçimlerine aday olan Muizzu, Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih'e karşı oyların yüzde 54,06'sını alarak kazanmıştı.

Muizzu, "Çin yanlısı" bir aday olarak görülürken, rakibi Salih ise "Hindistan yanlısı" olarak değerlendiriliyordu.

Yeni seçilen Devlet Başkanı, seçim kampanyasında ülkenin dış politikasında Hindistan ile ilişkilere öncelik veren geleneksel tutumuna son vereceğini duyurmuş, göreve başladıktan kısa süre sonra Hint askeri personeli ve varlıklarının ülkeden çekilmesi talimatını vermişti.

Kaynak: AA
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