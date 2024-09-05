Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Taleplerine Karşı Çıkıyor - Son Dakika
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Taleplerine Karşı Çıkıyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çin'in Güney Çin Denizi'nde petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin durdurulması talebine karşı olduğunu açıkladı. Resmi ziyaret için bulunduğu Rusya'da konuşan Enver, Çin'in diplomatik nota vermesini eleştirerek, bu faaliyetlerin kendi sınırları içinde olduğunu ve Çin'in taleplerine boyun eğmeyeceklerini vurguladı. Enver, ekonomik menfaatleri sağlamak adına faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti.

05.09.2024 15:47
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KUALA Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çin'in Güney Çin Denizi'nde petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin durdurulması yönündeki taleplerine boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Enver, resmi ziyaret için gittiği Rusya'da düzenlenen basın toplantısında, Çin'in şubatta Malezya'nın Pekin Büyükelçiliğine "topraklarını ihlal etmekle" suçlayarak diplomatik nota vermesini eleştirdi.

Petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin yürütüldüğü ihtilaflı suların kendi sınırları içinde olduğunu belirten Enver, Çin'in söylemelerine rağmen ülkesinin Güney Çin Denizi'nde petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını durdurmayacağını ve bu ülkenin taleplerine boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

Kışkırtıcı ve düşmanca davranma niyetinde olmadıklarını ifade eden Enver, "Çin, büyük bir dost ama kendi sularımızda faaliyet göstermek ve topraklarımızda petrol aramak da dahil olmak üzere ekonomik menfaatlerimizi sağlamak zorundayız." dedi.

Filipinler medyası, Çin'in Malezya'nın Pekin Büyükelçiliğine şubatta diplomatik nota verdiğini sızdırmıştı.

Malezya Dışişleri Bakanlığı, notanın sızdırılmasının ardından iç soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Taleplerine Karşı Çıkıyor - Son Dakika

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