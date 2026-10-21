Malezya Başbakanı Enver İbrahim Gazze'deki soykırımı kınama tutumunu koruyacak - Son Dakika
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim Gazze'deki soykırımı kınama tutumunu koruyacak

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Filistin için barış ve adalet çağrılarını sürdüreceğini ve Gazze'deki soykırımı kınama tutumunu koruyacağını açıkladı. Enver, Husilerin Suudi Arabistan ve KİK ülkelerindeki saldırılarını kınadı, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş istedi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Filistin halkı için barış ve adalet çağrılarını sürdürme ve Gazze'deki soykırımı kınama konusundaki kararlı tutumlarını koruyacaklarını belirtti.

Enver, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Filistin'e desteğini yineledi.

Malezya'nın Orta Doğu genelinde tırmanan gerilimi büyük endişeyle karşılamaya devam ettiğini kaydeden Enver, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin yanı sıra Körfez'deki diğer liderlerle yakın teması sürdürdüğünü belirtti.

Enver, ülkesinin tutumunun açık olduğunu vurgulayarak "Filistin halkı için barış ve adalet çağrılarımızı sürdürme, Gazze'deki soykırımı kesin şekilde kınama ve Lübnan'ın güneyinin ayrım gözetmeksizin bombalanmasına karşı çıkma konusundaki kararlı duruşumuzu koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan ve diğer Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerde sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırılarını bir kez daha kınadıklarını ifade eden Enver, "Bu saldırılardan duyduğumuz endişenin Yemen halkına değil, bu saldırılardan sorumlu olanlara yönelik olduğunu vurgulamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Enver, Hürmüz Boğazı'nda sivil ve ticari gemilerin güvenli geçişinin sağlanması gerektiğine dikkati çekerek ülkesinin gerilimin tırmanmasını önlemeye ve seyrüsefer serbestisini güvence altına almaya yönelik diplomatik çabaları destekleyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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