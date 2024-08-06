Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Hamas lideri ile ilgili paylaşımları sosyal medyadan kaldırıldı - Son Dakika
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Hamas lideri ile ilgili paylaşımları sosyal medyadan kaldırıldı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ilgili paylaşımlarının sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram'dan "operasyonel bir hata" nedeniyle kaldırıldığını savundu.

06.08.2024 15:08
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Meta, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ilgili paylaşımlarının sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram'dan "operasyonel bir hata" nedeniyle kaldırıldığını savundu.

Meta Politika İletişim Müdürlüğü, AA muhabirinin sorusu üzerine konuyla ilgili açıklama yaparken, İbrahim'den özür dilenip dilenmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Açıklamada, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikastı kınayan ve taziye dileyen paylaşımlarının yanlışlıkla kaldırıldığı belirtildi.

"Malezya Başbakanı'nın gönderisi operasyonel bir hata nedeniyle yanlışlıkla kaldırılmıştır, bunun yerine haber değeri taşıyan bir etiketle tutulması gerekirdi." ifadesi kullanılan açıklamada, Meta'nın, şirket politikasını ihlal eden içeriklerin kamu yararına olduğu takdirde özel bir etiketle görünür kalmasına izin verdiği kaydedildi.

Enver İbrahim, Meta'yı "siyonist İsrail rejiminin bir aracı" olmakla suçlamıştı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in, 31 Temmuz'daki Heniyye suikastını kınayan paylaşımları ve Hamas Siyasi Büro Başkanı'yla görüşmesine ilişkin fotoğraflar, Meta'ya ait sosyal paylaşım sitelerinden "tehlikeli kişi ve örgütler" bahanesiyle kaldırılmıştı.

İbrahim, 1 Ağustos'ta Meta'yı "siyonist İsrail rejiminin bir aracı" olmakla suçlamış, 4 Ağustos'ta Meta temsilcileriyle Malezya Başbakanlık Ofisi yetkilileri bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanlık Ofisi Medya ve Stratejik İletişim Biriminden yapılan açıklamada, "Toplantı sırasında Başbakanlık, Meta'nın Başbakan'ın yakın zamanda suikasta uğrayan İsmail Heniyye için taziyelerini ileten paylaşımlarının kaldırmasından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi." ifadesi kullanılmıştı.

Meta, Enver İbrahim'im paylaşımlarını "doğru haber değeri etiketiyle" geri yüklemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Hamas lideri ile ilgili paylaşımları sosyal medyadan kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Hamas lideri ile ilgili paylaşımları sosyal medyadan kaldırıldı - Son Dakika
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