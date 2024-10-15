Malezya, Güney Çin Denizi'nde Kararlı Duruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malezya, Güney Çin Denizi'nde Kararlı Duruyor

Malezya, Güney Çin Denizi'nde UNCLOS kapsamında özgürlüğü koruma kararlılığını vurguladı.

15.10.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında Güney Çin Denizi'nde özgürlüğün korunmasında kararlı olduğunu bildirdi.

Bernama ajansının haberine göre Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ulusal meclisteki konuşmasında, 2025 yılında Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dönem Başkanlığı süresince izleyeceği politikayı anlattı.

Dönem Başkanlığında Malezya'nın, Güney Çin Denizi'ndeki "çakışan iddiaları çözümünde diplomatik kanalları kullanma stratejisi" hakkında sorulan soruya yönelik Enver, UNCLOS kapsamında özgürlüğün korunması kararlılığını vurguladı.

"ASEAN'ın yaklaşımının merkezi müzakere ve diyalogdur." diyen Enver, ancak Malezya'ya ait alanlarla ilgili ve duruşlarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Sarawak bölgesinin 200 kilometre açığında Kasawari gaz sahasındaki faaliyetlere de değinen Enver, "Bu yüzden Petronas'ın Kasawari bölgesi dahil keşif faaliyetleri devam ediyor. Bu Çin tarafından gündeme getirilmiş olsa da, devam edeceğimizi söyledik ancak hiçbir ülkeyle görüşme kapısını kapatmadık" diye konuştu.

Sorunlar "yakın dostlukları etkilemiyor"

Hükümetin ulusal sınırlarla ilgili konularının, Çin ile ilişkilendirilmesinden hoşlanmadığını belirten Enver, aynı sorunun Malezya'nın diğer komşu ülkelerle arasında da yaşandığını bildirerek, şöyle konuştu:

"Malezya'nın Tayland, Filipinler, Endonezya, Singapur ve Brunei gibi tüm komşu ülkelerle sorunları var. Bu nedenle sınır anlaşmazlıklarının yalnızca bir ülkeyle, örneğin Çin ile ilgili olması konusunda aynı fikirde değiliz. Oysa gerçekte biz de (diğer ülkelerle) aynı sorunu yaşıyoruz ve bu sorun diplomatik ilişkilerimizi, ticari ilişkilerimizi veya komşularımızla olan yakın dostluklarımızı etkilemiyor."

Enver, Malezya karasularından "izinsiz geçişlere karşı" protestolarını sürdüreceklerini belirtti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Bölge ülkelerinin yanı sıra ABD, Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Enver İbrahim, Diplomasi, Politika, Malezya, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya, Güney Çin Denizi'nde Kararlı Duruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:28 Özgür Özel’den AK Parti’nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki
14:05 GSS borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
12:34 AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti
11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
21:50 EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic’in cezaları belli oldu EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in cezaları belli oldu
21:18 “Devlet yetmiyor“ diyen başkana İstanbul Valisi’nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin "Devlet yetmiyor" diyen başkana İstanbul Valisi'nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin
21:14 Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu Cinnet getiren adam, dehşet saçtı Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı
20:58 Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
20:34 Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanlığını yapmış Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlığını yapmış
20:00 Gözü dönmüş kadının korkunç intikamı tüyler ürpertti “Küllerini yedim“ Gözü dönmüş kadının korkunç intikamı tüyler ürpertti "Küllerini yedim"
19:38 Havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı, Libya maçına çıkmama kararı aldı Havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı, Libya maçına çıkmama kararı aldı
19:07 Mauro Icardi’nin menajerinden Galatasaray’ı tedirgin edecek açıklama Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray'ı tedirgin edecek açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 14:53:38. #1.12#
SON DAKİKA: Malezya, Güney Çin Denizi'nde Kararlı Duruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.