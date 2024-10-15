Malezya, Güney Çin Denizi'nde Kararlı Duruyor

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Malezya hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında Güney Çin Denizi'nde özgürlüğün korunmasında kararlı olduğunu bildirdi.

Bernama ajansının haberine göre Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ulusal meclisteki konuşmasında, 2025 yılında Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dönem Başkanlığı süresince izleyeceği politikayı anlattı.

Dönem Başkanlığında Malezya'nın, Güney Çin Denizi'ndeki "çakışan iddiaları çözümünde diplomatik kanalları kullanma stratejisi" hakkında sorulan soruya yönelik Enver, UNCLOS kapsamında özgürlüğün korunması kararlılığını vurguladı.

"ASEAN'ın yaklaşımının merkezi müzakere ve diyalogdur." diyen Enver, ancak Malezya'ya ait alanlarla ilgili ve duruşlarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Sarawak bölgesinin 200 kilometre açığında Kasawari gaz sahasındaki faaliyetlere de değinen Enver, "Bu yüzden Petronas'ın Kasawari bölgesi dahil keşif faaliyetleri devam ediyor. Bu Çin tarafından gündeme getirilmiş olsa da, devam edeceğimizi söyledik ancak hiçbir ülkeyle görüşme kapısını kapatmadık" diye konuştu.

Sorunlar "yakın dostlukları etkilemiyor"

Hükümetin ulusal sınırlarla ilgili konularının, Çin ile ilişkilendirilmesinden hoşlanmadığını belirten Enver, aynı sorunun Malezya'nın diğer komşu ülkelerle arasında da yaşandığını bildirerek, şöyle konuştu:

"Malezya'nın Tayland, Filipinler, Endonezya, Singapur ve Brunei gibi tüm komşu ülkelerle sorunları var. Bu nedenle sınır anlaşmazlıklarının yalnızca bir ülkeyle, örneğin Çin ile ilgili olması konusunda aynı fikirde değiliz. Oysa gerçekte biz de (diğer ülkelerle) aynı sorunu yaşıyoruz ve bu sorun diplomatik ilişkilerimizi, ticari ilişkilerimizi veya komşularımızla olan yakın dostluklarımızı etkilemiyor."

Enver, Malezya karasularından "izinsiz geçişlere karşı" protestolarını sürdüreceklerini belirtti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Bölge ülkelerinin yanı sıra ABD, Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.