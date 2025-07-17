Malezya ve Endonezya'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Malezya ve Endonezya'dan İsrail'e Kınama

17.07.2025 19:24
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Malezya ve Endonezya, İsrail'in Suriye saldırılarını kınadı ve uluslararası toplumdan tepki verilmesini istedi.

Malezya ve Endonezya, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadıklarını bildirdi.

Malezya Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu saldırıların kınandığı açıklamada, saldırıların insan hakları hukukunu ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplum, Siyonist İsrail rejiminin diğer ülkelere karşı barış ve güvenliği tehdit eden saldırganlığının devam etmesine müsamaha göstermemelidir." ifadesi kullanıldı.

Endonezya da kınadı

Endonezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise bu saldırıların kınandığı ve Suriye'deki durumdan endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Çatışmaların, Suriye toplumunun tüm unsurlarını kapsayan barışçıl ve kapsayıcı bir diyalog yoluyla çözülmesinin önemini vurguluyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

?Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malezya ve Endonezya'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika

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