Mali'de Bayram Namazı Coşkusu

Malili Müslümanlar, bayram namazını Türkiye Diyanet Vakfınca 2013'te Mali'de yapılan Bamako Eyüp Sultan Cami'nde kıldı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Mali'nin başkenti Bamako'da yaşayan binlerce Müslüman camilere akın etti. Camilerin içine sığmayan Müslümanlar dışarıda namazlıklarını sererek saf tuttu.

Coşkulu bayram karşılamasının yaşandığı noktalardan biri de Türkiye Diyanet Vakfınca yaptırılan ve Mali yönetimine devredilen Bamako Eyüp Sultan Cami'ydi.

Çok sayıda kişinin geldiği camide, bayram namazı kılındı ve dualar edildi. Namazın ardından Malililer birbirleriyle bayramlaştı.

Yöresel bir gelenek olarak halk, Bamako Eyüp Sultan Cami İmamı Osman Cisse'nin kurbanını kesmesinin ardından kendi kurbanlarını kesmeye başladı.

"Cami'ye güneş enerjisi paneli kurma projemize Türkiye'den yardım bekliyoruz"

Bamako Eyüp Sultan Cami İmamı Cisse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye teşekkür etti.

Cisse, "Mali İslam Kuruluşunun çağrısına ilk olarak Türkiye karşılık verdi. Cami açılışı yapıldıktan bu yana, her namaz vaktinde bu cami doluyor. Nehrin karşısından bile bu camiye geliyorlar. Bu caminin adının her yerden duyulduğunu gösteriyor. 5 vakit namaz bu camide kılınıyor. Cuma namazı da kılınıyor. Ne kadar dolu olduğunu bayram namazlarında da gördünüz." diye konuştu.

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Efe Ceylan'ın da sık sık camiye geldiğini belirten Cisse, camiye Türklerin ilgisinin büyük olduğunu belirtti.

Caminin, Türkiye ile Mali arasındaki iyi ilişkilerin bir göstergesi olduğunu kaydeden Cisse, "Bu cami 2013'te yapıldı. Yapıldıktan sonra yardımlar da devam etti. Ama şimdi bakımda sorunlar yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Mali'de elektrik sorunu olduğunu ve günün belirli zamanlarında elektrik verildiğini anlatan Cisse, "Cami'ye güneş enerjisi paneli kurma projemize Türkiye'den yardım bekliyoruz." dedi.

Öte yandan Türkiye Diyanet Vakfının vekaletle kurban kesimi organizasyonunda caminin olduğu mahalledeki ihtiyaç sahiplerine dağıtım görevinin Cisse de olduğu öğrenildi.