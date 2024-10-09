Malkoç: Dijitalleşme ve İnsan Hakları - Son Dakika
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Malkoç: Dijitalleşme ve İnsan Hakları

Malkoç: Dijitalleşme ve İnsan Hakları

Kamu Başdenetçisi Malkoç, dijitalleşmenin fırsatları ve tehditlerini vurguladı, ombudsmanların rolüne dikkat çekti.

09.10.2024 23:46
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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, dijitalleşmenin imkanlarından faydalanarak, kişisel verilerin, ifade özgürlüğünün ve temel insan haklarının korunması gerektiğini belirterek, "Bu noktada ombudsmanlara çok önemli görev ve sorumluluklar düşmekte." dedi.

Malkoç, Moskova'da yapılan 9. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'na katıldı.

Sağlık hizmetlerinde insan haklarının korunması konulu toplantıda konuşan Malkoç, dijitalleşmenin hayatın bir parçası haline geldiğini, insan hayatını ve ülkelerin ufkunu değiştirdiğini belirtti.

Bununla birlikte dijitalleşmenin bazı sorunlar da oluşturduğuna işaret eden Malkoç, "Yenilikler yaşanırken, dijitalleşme ve insan hakları arasında önemli sorunlar ortaya çıktı. Teknolojik gelişmeler fırsatlar doğurduğu gibi insanlar için bazı sıkıntılar da ortaya koydu. İnsanın onur ve haysiyetinin dijital dünyada güvence altına alınması konusu, hukukun veya devleti yönetenlerin ana sorunlarından biri haline geldi." şeklinde konuştu.

Malkoç, "Dijitalleşmenin imkanlarından faydalanacağız, hayatımızı kolaylaştıracağız ama kişisel verileri, ifade özgürlüğünü, temel insan haklarını da bir taraftan korumaya çalışacağız. İşte bu noktada ombudsmanlara çok önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Birçok ülkede bu alanda gerekli düzenlemelerin yapıldığına dikkati çeken Malkoç, "Söz konusu düzenlemelerin uygulanmasında çok büyük sorunlarla karşılaşıyoruz. Özellikle de çocuklara yönelik çok farklı tehditler ortaya çıkıyor." dedi.

Türkiye'de yaptıkları çalışmalardan örnekler veren Malkoç, dijitalleşme alanında ortaya çıkan sorunlarla ilgili eğitimler düzenlediklerini, bu konuda akademisyenler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanlarından faydalandıklarını dile getirdi.

Malkoç, "Kurduğumuz sistemle dijitalleşmeden faydalanarak bize yapılan on binlerce başvurunun çok büyük bir kısmını elektronik ortamda almaktayız. Yani başvuruların yüzde 95'i elektronik ortamda gelmekte. Ayrıca hem başvuruyu kolaylaştırmak hem bize başvuranların kişisel verilerini korumak, kurumla ilgili istatistikleri, verileri düzgün tutmak, hızlı ve etkin çalışabilmek için dijitalleşmeden faydalanarak özel bir yazılımla yeni bir şikayet sistemi oluşturduk." bilgilerini paylaştı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile protokol imzaladıklarını ve yapay zekanın sağladığı imkanları araştırdıklarını anlatan Malkoç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de herhangi bir taşınmada ikametgahın değişmesi, veya gittiğiniz yerde elektriğin, suyun, doğal gazın bağlanmasını oturduğunuz yerden elektronik ortamda yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili olarak bütün belgeleri alıp aktarabiliyorsunuz. Ayrıca Türkiye'de, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi insanlar oturduğu yerde bankacılık işlemlerinin tümünü yapabilmektedir. Elbette, bunlar güzel şeyler, ama bu imkanları istismar eden, suç işleyen, insanları zarara uğratanlar da oldukça fazla."

Malkoç, Mecliste yapay zekanın daha ileri noktaya taşınması için altyapının hazırlandığına, kişisel verilerin korunması yönünde çalışmaların yapıldığına dikkati çekti.

Dijitalleşme alanında okul ve üniversite öğrencilerine yönelik bazı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Malkoç, Türkiye ombudsmanlığının bilim ve teknolojinin imkanlarından faydalanarak denetleme konusunda görevini yerine getirdiğini kaydetti.???????

"Malkoç'un Ukrayna'da esir Rus askerlerini ziyaret etmesi cesurca adım"

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiyana Moskalkova da Kamu Başdenetçisi Malkoç'a Ukrayna'da esir düşen Rus askerlerini ziyaret etmesinden dolayı teşekkür ederek, "Bu cesurca atılan bir adım." dedi.

Ombudsmanlar arasındaki etkileşimin önemine işaret eden Moskalkova, "Biz tecrübe paylaşımından ziyade, birbirimize yardımcı oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Moskova'da bugün başlayan 9. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı yarın da devam edecek.

Kaynak: AA

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