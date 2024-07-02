Maltepe Belediye Meclisi'nde Gezi tartışması yaşandı - Son Dakika
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Maltepe Belediye Meclisi'nde Gezi tartışması yaşandı

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Maltepe Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısında Başkan Esin Köymen ile AKP Grup Başkanvekili Kamil Karabak arasında Gezi tartışması yaşandı. Köymen, Gezi eylemlerini kalkışma olarak nitelendiren Karabak'a Direniştir, anmaya devam edeceğiz yanıtını verdi. Karabak'ın talimatıyla AKP Grubu toplantıyı terk etti.

02.07.2024 13:40  Güncelleme: 14:07
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(İSTANBUL)- Maltepe Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısında Başkan Esin Köymen ile AKP Grup Başkanvekili Kamil Karabak arasında "Gezi" tartışması yaşandı. Köymen, Gezi eylemlerini "kalkışma" olarak nitelendiren Karabak'a "Direniştir, anmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi. Karabak'ın talimatıyla AKP Grubu toplantıyı terk etti.

Maltepe Belediye Meclisi'nin temmuz ayı oturumu dün yapıldı. Toplantıda söz alan AKP Grup Başkanvekili Kamil Karabak, "Biz Gezi olaylarında da 17-25 Aralık'ta da 15 Temmuz'da da hep beraber millet olarak kenetlendik. CHP'lisiyle, AK Partilisiyle, MHP'lisiyle ülkemize sahip çıktık. Gezi, bir kalkışmadır. Sayın Başkan, Maltepe Belediyesi'nin başkanıdır. Burada gruplar siyaset yapar. Benim söylediğim bu" dedi.

Buna karşılık Başkan Esin Köymen, "Gezi direnişini anmaya devam edeceğiz. Gezi kalkışma değil, direniştir. Türkiye'deki antidemokratik uygulamaların tamamına karşı bir direniştir. Nokta" diye konuştu.

"Otur lan şuraya"

Köymen, tartışmayı bitirerek başka bir üyeye söz verdi. Ancak Karabak'ın itirazlarını sürdürmesi üzerine Köymen, "Arkadaşımı ayakta bekletiyorum" dedi. Karabak ise "Hangi arkadaşımız ayakta bekliyor? Otur lan şuraya" ifadelerini kullandı. Söz hakkı verilmemesine karşılık konuşmaya devam eden AKP'li Karabak, daha sonra grubu ile toplantıyı terk etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Maltepe Belediye Meclisi'nde Gezi tartışması yaşandı - Son Dakika

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