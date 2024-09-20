Maltepe'de 3 Milyonluk Hırsızlık - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Maltepe'de 3 Milyonluk Hırsızlık

Maltepe\'de 3 Milyonluk Hırsızlık

Ali E.E. adlı kişi, inşaat şantiyesinden 3 milyon lira değerinde doğalgaz vanası çaldı.

20.09.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MALTEPE'de bir inşaat şantiyesinden 3 milyon lira değerinde doğalgaz vanası çaldığı iddia edilen Ali E.E.(25) polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin suç ortağıyla hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Poliste daha önceden 47 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Maltepe, Esenkent mahallesi Özmen sokakta bulunan E.M.'ye ait bir inşaat şantiyesinde 23 Ağustos Cuma günü meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen şüpheliler şantiye deposunda bulunan doğalgaz vanalarını çaldı. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan vanaları, olay yerine gelirken kullandıkları minibüse yükleyen şüpheliler daha sonra kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİYORLAR

Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri tarafından başlatılan çalışmada şüphelilerin işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin minibüsle olay yerine geldikleri bir süre çevreyi kıontrol ettikten sonra güvenlik kamerasının yönünü değiştirdikleri görülüyor. Polis ekipleri yaptığı çalışmada kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Ali E.E.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Ali E.E.'nin poliste daha önceden 47 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Maltepe, 3-sayfa, İnşaat, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de 3 Milyonluk Hırsızlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:34 Paranın patronu TBMM’de vekillere sunum yapacak İşte öne çıkan 2 başlık Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık
11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:15 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
17:52 Yüz binlerce liralık vurgun kamerada Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı Yüz binlerce liralık vurgun kamerada! Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı
17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
17:24 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar
17:19 Çöpleri ayrıştıran işçiler, yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu Çöpleri ayrıştıran işçiler, yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu
17:11 İsrail ordusundan Lübnan’a bir saldırı daha Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular
16:36 Yusuf Güney, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadını sahneye çıktığına pişman etti Yusuf Güney, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadını sahneye çıktığına pişman etti
16:25 Sakince dükkana giren kadın, raftaki çantayı kaşla göz arasında çaldı Sakince dükkana giren kadın, raftaki çantayı kaşla göz arasında çaldı
16:12 İbrahim Tatlıses’i silen Dilan Çıtak mirastan vazgeçmiyor Sonuna kadar hakkını arayacak İbrahim Tatlıses'i silen Dilan Çıtak mirastan vazgeçmiyor! Sonuna kadar hakkını arayacak
16:02 18 yıl önce kaybolan kadının dosyası yeniden açıldı Son günlerini geçirdiği isim gözaltında 18 yıl önce kaybolan kadının dosyası yeniden açıldı! Son günlerini geçirdiği isim gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 12:05:43. #1.12#
SON DAKİKA: Maltepe'de 3 Milyonluk Hırsızlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement