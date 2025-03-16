Maltepe sahilde hafif ticari aracın virajı alamayarak savrulması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halindeki Abdültayip Y. (20) idaresindeki 34 BU 7952 plakalı hafif ticari araç virajı alamayarak kontrolden çıkıp sahil kenarındaki yeşillik alana savruldu.
Kazada sürücü ile araç içerisindeki 3 kişi çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Maltepe'de Araç Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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