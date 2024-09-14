Maltepe\'de Huzurlu Sokaklar Denetimi

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Salim Güran\'a açıkça soruldu: Narin\'in annesi ile ilişkin var mı?

MALTEPE'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 'Huzurlu Sokaklar' denetimi gerçekleştirildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur denetimi gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 140 polisin görev aldığı denetimde, 2 bin 517 otomobil, bin 211 motosiklet kontrol edilirken, 11 bin 196 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. 1 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet uyuştucu hap, 46,9 gram uyuşturucu ele geçirildi. Denetimde aranması bulunan 8 kişi, 28 yoklama kaçağı ve 18 yıl 4 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı. Ayrıca 18 kişiye 'çevreye rahatsızlık verme' suçundan 17 bin 586 lira para cezası uygulandı.