Maltepe\'de Servis Otobüsü Kaza Yaptı

Maltepe'de kontrolden çıkan servis otobüsünün köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde, Başöğretmen Caddesi'nden D-100 kara yolu istikametine seyreden 34 LCB 031 plakalı servis otobüsü, Maltepe Köprüsü kavşağında aydınlatma direği ve yön levhalarına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle bariyerleri aşan otobüs, köprülü kavşakta yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole düştü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i ağır 8 kişi bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, otobüsü bulunduğu yerden kaldırdı.
Vinç yardımıyla kaldırılmaya çalışılan otobüsün halatların kopması nedeniyle düşmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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