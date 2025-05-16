Maltepe'de Yeni Anaokulu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Maltepe'de Yeni Anaokulu Açıldı

Maltepe\'de Yeni Anaokulu Açıldı

Binali Yıldırım'ın katkılarıyla Maltepe'de inşa edilen anaokulunun açılışı yapıldı.

16.05.2025 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali" projesi kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve ailesinin katkılarıyla inşa edilen Maltepe'deki Öğretmen Salim Yıldırım Anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Gülsuyu Mahallesi'ndeki açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı konuşmada, eğitim öğretim noktasında yapılan yardımların Türk kültüründe, geleneğinde ve inanç sisteminde hayırla yad edilen bir gelenek olduğunu, sadakayı cariye olarak tanımlandığını söyledi.

Tekin, Binali Yıldırım'ın başbakanlığı ve bakanlığı döneminde, Türkiye'nin eğitim öğretimde dünyaya örnek gösterilecek şekilde fiziki ve teknolojik altyapı devrimleri yaptığını söyledi.

Yıldırım ve ailesine teşekkür eden Tekin, "Türkiye'de son 22 yılda yapılanların üstünü kapatsak, 'Dünyanın herhangi bir ülkesinde şöyle şeyler oldu.' desek, muhtemelen Türkiye de dahil birçok eğitim fakültesinde, üniversitelerde eğitim devrimi diye okutulacak şeyleri yaptık. Fakat bunları anlatmakta biraz temkinliyiz. Biz anlatmıyoruz ama uluslararası raporlar bütün bunları açıklıyor. Bütün uluslararası raporlarda, Türkiye'de bu anlamda atılan bu adımlara atıf var ve bu kayda değer gelişme, devrim olarak nitelendiriliyor." ifadelerini kullandı.

"Kamu kaynaklarında birinci sırada eğitim bütçesine yer ayrılıyor"

Tekin, Türkiye'de 2002'den sonraki bütçelerde eğitim öğretimin birinci sırada yer aldığını belirterek, "Üniversitelerde siyaset bilimi dersleri anlatırken, ülkelerin demokratikleşme göstergeleri açısından bütçe nasıl dağıtılmış, hangi kaynaklara daha çok bütçe aktarılmış dendiğinde, eğitim ve sosyal alanla ilgili yatırımlar bütçede birinci sıradaysa, ülkenin demokratikleşmesi açısından bunu önemli gösterge olarak tanımlardık. 2003 dahil ondan sonraki bütün bütçelerimizde kamu kaynaklarında birinci sırada eğitim bütçesine yer ayrılıyor. Bu da çok önemli bir gösterge." diye konuştu.

Yalnızca genel bütçeden aktarılan paylarla eğitim öğretim altyapısında devrim yapmanın çok da mümkün olmadığına değinen Tekin, "Bu süreçte bizimle yol yürüyen paydaşlarımız, hayırseverlerimiz var. Hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Başka ülkelerdeki eğitim bakanlarıyla konuştuğumuzda, 'Şu kadar hayırsever derslik yapıyor.' dediğimizde şaşkınlıkla karşılıyorlar; 'Nasıl yani, devlete yardım mı yapıyorlar?' gibi. Gerçekten bu bizim milletimize has özellik. Sizin liderliğinizde İstanbul'da ve Türkiye'nin tamamında hayırsever girişimi olarak başlayan bu süreçten dolayı sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ise eğitim hayatına kazandırılan anaokulunun, okul çağına gelmeden hayatı anlamak, arkadaşlığı öğrenmek ve birlikte çalışmayı başarmak noktasında çocuklara hizmet edeceğini dile getirerek, "Semiha Hanım öğretmen, babası da benim amcam ve o da öğretmendi. Allah rahmet eylesin. O, bu dünyadan intikal etti. İstedik ki aile olarak ismi burada yaşasın. Çocuklarımız, özellikle de Erkam bu okulun yapılması için gayret etti. Sayın Valimiz, bu projenin önderlerindendir." şeklinde konuştu.

Eğitim öğretime yönelik projeleri olduğunu söyleyen Yıldırım, "'81 ile 81 anaokulu' projesi. Kızılay bayrağıyla yapılıyor, Kızılayın maddi desteği yok ancak biz öyle tercih ettik. O tamamlanmak üzere, birkaç tane eksiği var. En büyük ihtiyaç büyük şehirlerimizde, bunların başında da İstanbul geliyor. İstanbul aslında sıradan şehir değil, 81 ilin özeti. Dolayısıyla Türkiye'nin mozaiği olan İstanbul'umuza, özellikle de bu bölgemize bu anaokulu çok yakıştı. Çok da güzel hizmet edecek." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'daki anaokullarından 235 bin öğrenci faydalanıyor

Anaokulunun İstanbul Valiliği koordinasyonunda hayata geçirildiğini aktaran Yıldırım, "En güzel yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Geleceğe yapılacak yatırım da insana yapılacak yatırımdır. Ev, fabrika, yollar yapıyoruz. Bunların bir ömrü var. İnsana yapılan yatırım öyle mi? Elbette değil. İnsana yapılan yatırım, nesilden nesle devam edecek bir yatırımdır." diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül de 39 ilçede 39 anaokulu projesi kapsamında açılışı yapılan anaokulunun bu projedeki okullardan birisi olduğunu söyleyerek, "Milli Eğitim Bakanlığımızın İstanbul'umuzun her köşesinde okulları var ama hepsi bir tarafa, hayırseverlerimizin yaptığı gönüllülüğe dayalı bu işler bir tarafa. Bizim şu an 3 bin 788 anaokulu ve anasınıfımız var. 235 bin öğrencimize hizmet veriyoruz. Bir bu kadar daha ihtiyacımız var. Bu tür hayır yapan, duyarlı olan hemşehrilerimizin sayesinde bu eksikliği de gidermiş olacağız." dedi.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali" projesi kapsamında Binali Yıldırım ve ailesinin katkılarıyla Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde inşa edilen ve 80 öğrencinin eğitim görmesi planlanan Öğretmen Salim Yıldırım Anaokulu'nda derslikler, yeşil alan, çocuk parkı ve çok amaçlı salonlar bulunuyor.

Kaynak: AA

Binali Yıldırım, istanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de Yeni Anaokulu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı
Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig’e çıkmanın 2 maç uzağında Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağında
Netanyahu Trump’a karşı harekete geçiyor Özel ekip için hazırlıklara başladı Netanyahu Trump'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı
Olaylı maçta yok yok La Liga’da şampiyon Barcelona Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona
Bursa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti 2 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2 kişi yaralandı
Ankara’da Sakarya Meydan Muharebesi’nden kalma el bombası bulundu Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalma el bombası bulundu
AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, hastaneye yatırıldı AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, hastaneye yatırıldı
Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir

19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
08:54
Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından Sezen Aksu’dan dikkat çeken hareket
Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hareket
08:51
Türk turistlere vize zammı Fiyatlar katlandı
Türk turistlere vize zammı! Fiyatlar katlandı
08:48
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı
08:44
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık
08:42
DEM’li Tuncer Bakırhan’a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?
08:29
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
08:26
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
08:19
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 21:17:19. #7.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de Yeni Anaokulu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.