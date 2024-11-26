Maltepe'de Yol Kavgası

Maltepe'de, servis şoförüyle motosikletlinin yol verme kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bağlarbaşı'nda seyir halindeki motosikletli ile servis şoförü arasında iddiaya göre yol verme tartışması yaşandı.
Tarafların yolun ortasında tartışmayı sürdürdüğü sırada servis şoförü motosikletlinin kaskına vurdu.
Motosikletlinin de karşılık vermesiyle servis şoförü aracından inerek karşılık verdi.
Yaşanan arbede vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
Kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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