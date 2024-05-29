Mamak Belediyesi, ilçedeki 9 halı sahada yenileme çalışmaları gerçekleştirdi

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Mamak Belediyesince, ilçedeki 9 halı sahada yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Karaağaç, Lalahan, Kayaş, Türközü, Kartaltepe, Akşemsettin, Mutlu- Ege, Misket ve Başak mahallelerindeki halı sahaların zemin altı ve zemin üstü suni çim halılarının yenilendiği belirtildi.

Daha fazla vatandaşın spor yapabilmesi için mevcut spor tesislerinin yanı sıra parklardaki spor aletlerinin de onarıldığının ifade edildiği açıklamada, yenileme çalışmalarının ardından halı sahaların hafta içi ve hafta sonu hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

Halı sahaların, özel kulüpler ve vatandaşların bireysel taleplerine göre 08.00-24.00 saatleri arasında, günlük bireysel başvuru usulü ve abonelik yöntemiyle hizmet vereceği kaydedildi.