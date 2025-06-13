ANKARA Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale süreci tamamlanan Dikimevi-Natoyolu Caddesi güzergahında hizmet verecek 'Mamak Metrosu'nun temeli atıldı.

Mamak metrosunun temel atma törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale süreci tamamlanan Dikimevi-Natoyolu Caddesi güzergahında hizmet verecek Mamak metro hattının temeli, Mansur Yavaş ve katılımcıların butona basmasıyla atıldı.

'TUTUKSUZ YARGILAYIN'

Mansur Yavaş, belediyelerin hizmetlerinden bazı çevrelerin endişe duyduğunu belirterek, "Bizim tek bir amacımız var, o da halka dokunmak, halkla birlikte yönetmek, onları öncelemek. Ancak maalesef üzerimizdeki baskılar bitmiyor. Biz 'hak, hukuk, adalet' istiyoruz. Belediye başkanlarımız tutuklanıyor engel olmak için. Biz 'yargılamayın' demiyoruz, dokunulmazlığımız da yok zaten. Yargılayın ama tutuksuz yargılayın. Tutuklamak istisnadır, delilden sanığa gidilir. Öyle yapılmıyor, insanlar önce tutuklanıyor, 'Şöyle ifade verirsen serbest kalırsın' diyor ve bu ifadenin ne kadar geçerli olduğu hukuk önünde tartışmalıdır" diye konuştu.

'ÇİFTE STANDARTLAR İLE UĞRAŞIYORUZ'

Çiftte standartlarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Yavaş, "Gerçekten demokrasiyle yönetiliyorsa herkese adaletli ve eşit davranılması gerekir. Eğer 2019 yılında biz seçilmeseydik, 200, 60, 100 milyonları ödeyecek belediyeye 6 milyarlar ödettirilmezdi. Buna benzer o kadar çok çifte standartla uğraşıyoruz ki. Bu engellemelere rağmen gördüğünüz gibi bütün belediye başkanlarımız yılmadan, şikayet etmeden çalışıp başarıların üzerine başarılar koyuyor. Bu da inşallah iktidarın değişmesi anlamına gelecek. Sadece sosyal belediyecilik değil, üretken belediyecilik yapmak suretiyle, vatandaşla yan yana olmak suretiyle de değişecek bir iktidarın nasıl olduğunu işte belediyeler vasıtasıyla gösteriyoruz" dedi.