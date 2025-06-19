Mamak'ta Silahlı Saldırı: Bir Ölü

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İlçenin Plevne Caddesi'nde bir kişinin oturduğu "Mavera Tower" isimli binanın önünde silahlı saldırıya uğraması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde öldüğü belirlenen kişinin Cemil B. olduğu anlaşıldı.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan ve kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Cemil B'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için Keçiören Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.