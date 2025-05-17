Manavgat'ta 12. Yağlı Pehlivan Güreşleri Başladı

(ANTALYA)- CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk etabı olan Manavgat Belediyesi 12. Yağlı Pehlivan Güreşleri, Manavgat Ilıca Er Meydanı'nda yapılan alt boy müsabakalarıyla başladı. Müsabakalara ülkenin dört bir yanından yaklaşık 2 bin pehlivan katılıyor.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat Belediyesi 12. Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı.Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 2 bin pehlivanın katıldığı organizasyonun ilk gün yapılan müsabakalarında; minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük ve küçük orta büyük boylarında pehlivanlar, kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların güreş alanına kolay ulaşım sağlayabilmesi için Manavgat Belediyesi tarafından 17 ve 18 Mayıs günlerinde, saat 09.00'dan itibaren Atatürk Kültür Merkezi önünden güreş alanına ücretsiz servisler kaldırılacak.

"Yağlı güreş bizim özümüzdür, geçmişimizdir"

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, yağlı güreşin Türk kültürünün önemli bir mirası olduğunu vurguladı. Kara, "Yağlı güreş bizim özümüzdür, geçmişimizdir. Ata sporumuzu sadece yaşatmakla kalmıyor, aynı zamanda genç kuşaklara da aktarıyoruz. 2 bine yakın pehlivanın Manavgat Ilıca er meydanında ter dökmesi bunun en güzel göstergesidir" dedi.

Güreşlerin, sporun birleştirici gücünü ortaya koyduğunu belirten Kara, "Er meydanları dostluğun, kardeşliğin ve centilmenliğin sahnesidir. Bu ruhu gençlerimize taşımak en büyük hedefimiz. Manavgat, sporun başkenti olma yolunda güçlü adımlarla ilerliyor" diye konuştu.